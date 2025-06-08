ABD'li futbolcu herkesin beğenisini kazandı: "Kim bu çocuk?"

A Milli Takımımızın ABD ile oynadığı hazırlık maçında rakip takımdan bir oyuncu dikkatleri çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, ABD'li futbolcunun transfer edilmesini istedi.
ABD-Türkiye maçının hemen başında ev sahibi ekip adına golü atan Jack McGlynn dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki oyuncunun golünde Berke Özer çaresiz kaldı.
ABD'yi 1-0 öne geçiren golü atan Jack McGlynn, MLS'te forma giyiyor. Houston'da gösterdiği performans sonrasında milli takımda da şans bulmaya başlayan oyuncu 5. maçında 2. golünü atma başarısı gösterdi.
Jack McGlynn'ın golü.
İrlanda asıllı oyuncu Jack McGlynn'in Houston ile sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona eriyor.