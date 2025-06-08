ABD'li futbolcu herkesin beğenisini kazandı: "Kim bu çocuk?"

A Milli Takımımızın ABD ile oynadığı hazırlık maçında rakip takımdan bir oyuncu dikkatleri çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, ABD'li futbolcunun transfer edilmesini istedi.

1 /4 ABD-Türkiye maçının hemen başında ev sahibi ekip adına golü atan Jack McGlynn dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki oyuncunun golünde Berke Özer çaresiz kaldı.

2 /4 ABD'yi 1-0 öne geçiren golü atan Jack McGlynn, MLS'te forma giyiyor. Houston'da gösterdiği performans sonrasında milli takımda da şans bulmaya başlayan oyuncu 5. maçında 2. golünü atma başarısı gösterdi.

3 /4 Jack McGlynn'ın golü.