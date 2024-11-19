Acun Ilıcalı'nın kanalı sanal kumar ekranına dönüştü: TV8 bilerek mi önlem almıyor?

Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, kendisini şu sözler savundu:





"Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur. Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen TRT yayınında da olduğu gibi."