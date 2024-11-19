Acun Ilıcalı'nın kanalı sanal kumar ekranına dönüştü: TV8 bilerek mi önlem almıyor?

A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile deplasmanda oynadığı maça sanal bahis reklamları damga vurdu. Yurt dışında oynanan karşılaşmalarda orta çıkan bu manzara sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Mücadeleyi canlı yayınlayan TV8 kanalına ve sahibi Acun Ilıcalı'ya da konuyla ilgili tepki mesajları atıldı.
A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile deplasmanda oynadığı maça sanal bahis reklamları damga vurdu.
Türkiye'de sanal kumar ile ilgili operasyonlar yapılırken Avrupa'da oynanan maçlarda ortaya çıkan manzara sosyal medyada tepkiyle karşılanıyor.
Sosyal medyada TV8 ve kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya sanal bahis reklamlarının ekranda gösterilmesiyle ilgili sert eleştiriler yapıldı.
Kamuoyu, milyonlarca kişinin izlediği bu karşılaşmalarda sanal bahis reklamlarının gösterilmesi ve özendirilmeye çalışılması konusunda yaptırım uygulanmasını istiyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı, gösterilen bahis reklamlarından bazılarının Türkiye'de erişime açık olduğunu tespit etti ve kamuoyuna şikayette bulundu.
Yasa dışı bahis; sanal bahis, kaçak bahis, illegal bahis olarak da bilinir. Yasa dışı bahis kapsamında banka hesaplarını kullandırmak (matikçi) ve reklam yapmak da suçtur. Yasadışı bahis oynayanlar para cezasına çarptırılır. Yasadışı bahis oynatanlar ise hapis ve para cezası alır. Matikçi olarak tanımlanan yasa dışı bahis sitelerine banka hesabını kullandıran kişiler örgüt üyesi olarak yargılanır.
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında yurtdışı çıkış yasağı konulur. Yasadışı bahis davasında ceza alınması halinde adli sicil (sabıka) kaydı oluşabilir. Yasadışı bahis memuriyete engel olabilir.
Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, kendisini şu sözler savundu:
"Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur. Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen TRT yayınında da olduğu gibi."