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Spor

Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu

13:52 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:53 - 11/07/2024 Perşembe
IHA

Süper Lig'den birçok talibi olan Polonyalı futbolcu Adam Buksa, sürpriz bir ekibe transfer oldu.

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2023-2024 sezonunda kiralık olarak Antalyaspor forması giyen Polonyalı forvet oyuncusu Adam Buksa’nın yeni adresi belli oldu. 

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Danimarka temsilcisi Midtjylland, bonservisi Fransa takımı Lens’te olan 27 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

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Transferin ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan Buksa, "Çeşitli fırsatlar yakaladım ama Midtjylland’ın beni buraya getirme konusunda gösterdiği kararlılık çok önemliydi. Gol atmak için buradayım ve hedefim takıma bu şekilde yardımcı olmak. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmeliyiz ve Danimarka şampiyonluğunu kazanmalıyız" dedi.

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Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Antalyaspor’da 35 resmi maça çıkan Buksa, 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Polonyalı futbolcunun ismi, transfer döneminde birçok Süper Lig takımıyla da anılmıştı.

#Adam Buksa
#Antalyaspor
#Midtjylland
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