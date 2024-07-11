Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu

Transferin ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan Buksa, "Çeşitli fırsatlar yakaladım ama Midtjylland’ın beni buraya getirme konusunda gösterdiği kararlılık çok önemliydi. Gol atmak için buradayım ve hedefim takıma bu şekilde yardımcı olmak. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmeliyiz ve Danimarka şampiyonluğunu kazanmalıyız" dedi.