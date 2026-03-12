Ademola Lookman’ın Fenerbahçe’ye transferi bu yüzden gerçekleşmemiş: Sadettin Saran açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Ademola Lookman hakkında konuştu. Saran, bu transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Sadettin Saran, Ademola Lookman ile ilgili de konuşurken, bu transferin neden olmadığını da açıkladı. Saran’ın açıklamaları şu şekilde:
“19 Aralık'ta yurt dışı yasağım kalkar kalmaz Lookman için Milano'ya gittim, menajeriyle buluştum. Arkadaşlarım da vardı. Çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük, gayet iyi geçti. Malum, apar topar geri döndük. Süreçten taviz vermedik.”
“1 hafta sonra teminat mektubu istediler, Türk kulüplerinden paralarını alamadıklarını söyledi. Biz dedik kimseye borcumuz yok, biz borcumuzu ödeyeceğiz, teminat mektubu istemeyin dedik.”
“Hocamızla Lookman ile 2-3 defa görüştü. Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon euroya kadar çıktık. Atalanta bir daha gelip teminat mektubu istedi. Bize vermek istemediler, Atletico Madrid'i istediler. O süreç öyle kapandı, olmadı."