Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ademola Lookman’ın Fenerbahçe’ye transferi bu yüzden gerçekleşmemiş: Sadettin Saran açıkladı

Ademola Lookman’ın Fenerbahçe’ye transferi bu yüzden gerçekleşmemiş: Sadettin Saran açıkladı

Haber Merkezi
09:2412/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Ademola Lookman hakkında konuştu. Saran, bu transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran, Ademola Lookman ile ilgili de konuşurken, bu transferin neden olmadığını da açıkladı. Saran’ın açıklamaları şu şekilde:

“19 Aralık'ta yurt dışı yasağım kalkar kalmaz Lookman için Milano'ya gittim, menajeriyle buluştum. Arkadaşlarım da vardı. Çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük, gayet iyi geçti. Malum, apar topar geri döndük. Süreçten taviz vermedik.”

“1 hafta sonra teminat mektubu istediler, Türk kulüplerinden paralarını alamadıklarını söyledi. Biz dedik kimseye borcumuz yok, biz borcumuzu ödeyeceğiz, teminat mektubu istemeyin dedik.”

“Hocamızla Lookman ile 2-3 defa görüştü. Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon euroya kadar çıktık. Atalanta bir daha gelip teminat mektubu istedi. Bize vermek istemediler, Atletico Madrid'i istediler. O süreç öyle kapandı, olmadı."

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Ademola Lookman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TARİH AÇIKLANDI! Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatar mı, erken mi ödenecek? 2026 Mart ayı emekli ve memur maaşları ayın kaçında yatacak?