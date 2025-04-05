Al Hilal Riyadh, Saudi Pro League’de Kingdom Arena’da Al Nassr’a 1-3 yenilerek derbide büyük bir şok yaşadı. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo, 47 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Jorge Jesus’un takımını adeta yıktı. Maçın diğer golü 45+4’te Wesley Teixeira’dan gelirken, Al Hilal’in tek sayısı 62. dakikada Kalidou Koulibaly’den geldi. Al Hilal Riyadh - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Suudi Arabistan Pro Lig 26. haftasında Al Hilal Riyadh evinde Al Nassr’ı konuk etti. Maçı konuk ekip Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Goller dakika 45’ Ali Al Hassan, Ronaldo’nun 47. dakikadaki golü bir kafa vuruşu, 88. dakikadaki golü ise penaltıdan geldi.
Al Hilal’in tek golü Ali Albulayhi’den geldi.
Al Nassr bu kritik galibiyet ile puanını 54’e çıkarırken Al Hilal Riyadh ise 57 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Al Hilal’in teknik direktörü Jorge Jesus, maç sonrası “Savunmada yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize neden oldu” dedi.
AL HİLAL RİYADH - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
Al Hilal Riyadh - Al Nassr maç özetini izlemek için TIKLAYIN.