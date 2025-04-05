Al Hilal Riyadh, Saudi Pro League’de Kingdom Arena’da Al Nassr’a 1-3 yenilerek derbide büyük bir şok yaşadı. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo, 47 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Jorge Jesus’un takımını adeta yıktı. Maçın diğer golü 45+4’te Wesley Teixeira’dan gelirken, Al Hilal’in tek sayısı 62. dakikada Kalidou Koulibaly’den geldi. Al Hilal Riyadh - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 Suudi Arabistan Pro Lig 26. haftasında Al Hilal Riyadh evinde Al Nassr’ı konuk etti. Maçı konuk ekip Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



2 /6 Goller dakika 45’ Ali Al Hassan, Ronaldo’nun 47. dakikadaki golü bir kafa vuruşu, 88. dakikadaki golü ise penaltıdan geldi.



3 /6 Al Hilal’in tek golü Ali Albulayhi’den geldi.



4 /6 Al Nassr bu kritik galibiyet ile puanını 54’e çıkarırken Al Hilal Riyadh ise 57 puanla 2. sıradaki yerini korudu.



5 /6 Al Hilal’in teknik direktörü Jorge Jesus, maç sonrası “Savunmada yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize neden oldu” dedi.

