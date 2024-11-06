Al Hilal’den sakatlık sonrası Neymar kararı: Sözleşmesi feshediliyor

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Al Hilal evinde Esteghlal’i konuk etti. Maç Al Hilal’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Uzun sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Neymar, maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu 87. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Al-Hilal yönetimi sakatlıklardan kurtulmayan Neymar için kararını verdi. İşte detaylar.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi.
Al Hilal, Esteghlal karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Al Hilal'de yaklaşık 1 yıllık sakatlığını yeni atlatan ve 58. dakikada oyuna dahil olan Neymar, 87'nci dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Neymar'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
UOL Esporte'de yer alan habere göre; Al-Hilal yönetiminin sakatlıklarla boğuşan Neymar'ın sözleşmesini Ocak 2025'te feshetmeyi planladığı belirtildi.
Yıllık 150 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.