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Al Hilal’den sakatlık sonrası Neymar kararı: Sözleşmesi feshediliyor

Al Hilal’den sakatlık sonrası Neymar kararı: Sözleşmesi feshediliyor

16:166/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Asya Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Al Hilal evinde Esteghlal’i konuk etti. Maç Al Hilal’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Uzun sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Neymar, maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu 87. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Al-Hilal yönetimi sakatlıklardan kurtulmayan Neymar için kararını verdi. İşte detaylar.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi.


Al Hilal, Esteghlal karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Al Hilal'de yaklaşık 1 yıllık sakatlığını yeni atlatan ve 58. dakikada oyuna dahil olan Neymar, 87'nci dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Neymar'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


UOL Esporte'de yer alan habere göre; Al-Hilal yönetiminin sakatlıklarla boğuşan Neymar'ın sözleşmesini Ocak 2025'te feshetmeyi planladığı belirtildi.

Yıllık 150 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.


#Al Hilal
#Neymar
#Asya Şampiyonlar Ligi

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