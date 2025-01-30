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Al Raed - Al Nassr maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Al Raed - Al Nassr maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

20:0230/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında Al Raed evinde Al Nassr ile karşılaşıyor. Al Raed - Al Nassr maçının canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında Al Raed ve Al Nassr karşı karşıya geliyor.

King Abdullah Sport City'de oynanan karşılaşma bugün saat 20.00 itibari ile başladı.

Al Raed - Al Nassr maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Al Raed - Al Nassr maçı TRT SPOR, tabi ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanıyor.

AL RAED - AL NASSR CANLI İZLE


Al Raed - Al Nassr maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

#Al Raed
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig

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