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Spor

Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || Suudi Arabistan Süper Kupa Yarı Final

11:28 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 11:30 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Suudi Arabistan Süper Kupa Yarı Final maçında Al Taawon ve Al Nassr karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo, Talisca ve Sadio Mane gibi önemli yıldızlarıyla finali hedefleyen Al Nassr rakibine karşı oynadığı son 10 maçın 6’sını kazandı. Peki, Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler…

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Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde heyecan dorukta.


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Cristiano Ronaldo’lu, Sadio Mane’li, Anderson Talisca’lı Al Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya gelecek.


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İki takım daha önce 32 kez karşı karşıya geldi.


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Bu maçlardan Al Nassr 21 galibiyet 5 beraberlik elde etti. 

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Al Taawon ise rakibini 6 kez mağlup etti. 

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İki takımın son karşılaşmasından ise Al Nassr deplasmanda 4-1’lik üstünlükle ayrıldı.

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Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Al Taawon - Al Nassr Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finali 14 Ağustos Çarşamba saat 19.15’te başlayacak.


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Karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Al Taawon
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Süper Kupa
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