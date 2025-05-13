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Alanzinho'dan final için çarpıcı skor tahmini: Golleri bile açıkladı

Alanzinho'dan final için çarpıcı skor tahmini: Golleri bile açıkladı

14:2513/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bordo-mavili kulübün eski futbolcusu Alanzinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray finali öncesi tahminde bulundu. Brezilyalı futbolcu skor verirken golleri atacak isimleri de açıkladı.

63'üncü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kritik final öncesi bordo-mavililerin eski yıldızı Alanzinho, dev karşılaşmaya dair görüşlerini Ajansspor'da dile getirdi.

Favorinin Galatasaray olduğunu açıklayan Alanzinho, "Skor 3-1 Trabzonspor lehine olacak. Tıpkı 2010 yılında Fenerbahçe'yi yendiğimiz maç gibi" dedi.

Ayrıca Trabzonspor'a kupayı getirecek golleri Nwakaeme (2) ve Edin Visça'nın atacağını söyledi.

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