Alanzinho'dan final için çarpıcı skor tahmini: Golleri bile açıkladı

Bordo-mavili kulübün eski futbolcusu Alanzinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray finali öncesi tahminde bulundu. Brezilyalı futbolcu skor verirken golleri atacak isimleri de açıkladı.
63'üncü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kritik final öncesi bordo-mavililerin eski yıldızı Alanzinho, dev karşılaşmaya dair görüşlerini Ajansspor'da dile getirdi.
Favorinin Galatasaray olduğunu açıklayan Alanzinho, "Skor 3-1 Trabzonspor lehine olacak. Tıpkı 2010 yılında Fenerbahçe'yi yendiğimiz maç gibi" dedi.
Ayrıca Trabzonspor'a kupayı getirecek golleri Nwakaeme (2) ve Edin Visça'nın atacağını söyledi.