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Spor

Alex Galatasaray'dan transfer yapıyor

17:23 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 17:41 - 14/06/2024 Cuma
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'yı getirmişti. Brezilyalı teknik adam, Galatasaray'dan o ismi gözüne kestirdi.

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Teknik Direktör Alex de Souza, Antalyaspor'da göreve geldiği günden bu yana transfer çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.

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Tecrübeli teknik adam, Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

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Trendyol Süper Lig'de sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Alex de Souza geçti.

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Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, Helton Leite ile anlaşamamasının ardından kaleci arayışlarına başladı.

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Alex de Souza yönetimindeki kırmızı-beyazlıların, Günay Güvenç'i gündemine aldığı vurgulandı.



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32 yaşındaki kaleci, geride kalan sezonda Galatasaray'da 5 maça çıktı.

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Günay Güvenç'in sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

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Tecrübeli eldivenin güncel piyasa değeri 600 bin euro.

#Galatasaray
#Antalyaspor
#Alex de Souza
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