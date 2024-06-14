Alex Galatasaray'dan transfer yapıyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'yı getirmişti. Brezilyalı teknik adam, Galatasaray'dan o ismi gözüne kestirdi.
Teknik Direktör Alex de Souza, Antalyaspor'da göreve geldiği günden bu yana transfer çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Alex de Souza geçti.
Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, Helton Leite ile anlaşamamasının ardından kaleci arayışlarına başladı.
Alex de Souza yönetimindeki kırmızı-beyazlıların, Günay Güvenç'i gündemine aldığı vurgulandı.
32 yaşındaki kaleci, geride kalan sezonda Galatasaray'da 5 maça çıktı.
Günay Güvenç'in sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Tecrübeli eldivenin güncel piyasa değeri 600 bin euro.