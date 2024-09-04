Alex Telles'ten sürpriz imza: İşte yeni takımı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Alex Telles'in yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu 2.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Telles'in yeni takımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Alex Telles'in yeni takımı belli oldu.
Brezilyalı sol bek oyuncusu ülkesine geri döndü.
31 yaşındaki futbolcu, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'ya transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Brezilyalı ile 2,5 yıllık sözleşme ile sağlandı." ifadelerini kullandı.
Telles, geride bıraktığımız sezon Al Nassr'da toplam 34 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.