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Altay Bayındır penaltıda Odegaard'a izin vermedi: Takımını ayakta tuttu | VİDEO

Altay Bayındır penaltıda Odegaard'a izin vermedi: Takımını ayakta tuttu | VİDEO

20:0212/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, FA Cup 3. Tur karşılaşmasında Arsenal ile oynanan maçta penaltı kurtardı. Altay Bayındır'ın penaltı kurtarışına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. Tur karşılaşmasında Manchester United deplasmanda Arsenal'e konuk oldu.



Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır maçın 72. dakikasında penaltı kurtardı.

Skor 1-1 olduğunda topun başına geçen Odeegard, penaltı vuruşunda Altay Bayındır'ı geçemedi. Milli kaleci sol köşeye uzadı ve topu iki hamlede tuttu.

Altay Bayındır'ın penaltı kurtarışı sonrası yaşadığı sevinç.

Altay Bayındır'ın Arsenal maçında kurtardığı penaltıyı izle

#Altay Bayındır
#Manchester United
#Arsenal
#FA Cup

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