Trendyol 1. Lig 4. haftasında Kocaelispor deplasmanda Amed SK’yı konuk oluyor. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Daha önce alt ligde 2 kez karşılaşan iki takım arasında oynanan maçlarda Amed SK 2 galibiyet elde etti. Kocaelispor ligde 3 haftadır kazanamayan rakibi karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Peki, Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 / 10 Trendyol 1. Lig 4. haftasında Amed SK ve Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

2 / 10 Lig’de 3 haftadır galibiyet alamayan Amed SK zorlu rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.



3 / 10 Teknik direktör Ersun Yanal galibiyet için kadroda değişikliklere gidiyor.



4 / 10 Lige 3’te 3 ile başlayan Kocaelispor ise galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



5 / 10 Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın bu sezonki mutlak hedefi Süper Lig’e çıkmak.

6 / 10 Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

7 / 10 Kocaelispor'un ligdeki puanı 9, Amed SK'nın puanı ise 2.

8 / 10 Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amed SK - Kocaelispor maçı bu akşam saat 21.00’da başlayacak.



9 / 10 Karşılaşma beIN SPORTS 2, tabii, TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.