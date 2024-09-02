Spor

Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:39 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:05 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Kocaelispor deplasmanda Amed SK’yı konuk oluyor. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Daha önce alt ligde 2 kez karşılaşan iki takım arasında oynanan maçlarda Amed SK 2 galibiyet elde etti. Kocaelispor ligde 3 haftadır kazanamayan rakibi karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Peki, Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

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Trendyol 1. Lig 4. haftasında Amed SK ve Kocaelispor karşı karşıya geliyor. 

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Lig’de 3 haftadır galibiyet alamayan Amed SK zorlu rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.


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Teknik direktör Ersun Yanal galibiyet için kadroda değişikliklere gidiyor.


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Lige 3’te 3 ile başlayan Kocaelispor ise galibiyet serisini sürdürmek istiyor.


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Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın bu sezonki mutlak hedefi Süper Lig’e çıkmak.

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Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. 

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Kocaelispor'un ligdeki puanı 9, Amed SK'nın puanı ise 2.

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Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Amed SK - Kocaelispor maçı bu akşam saat 21.00’da başlayacak.


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Karşılaşma beIN SPORTS 2, tabii, TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. 

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Amed SK - Kocaelispor CANLI İZLE


Amed SK - Kocaelispor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Amed SK
#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
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