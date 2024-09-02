Trendyol 1. Lig 4. haftasında Kocaelispor deplasmanda Amed SK’yı konuk oluyor. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Daha önce alt ligde 2 kez karşılaşan iki takım arasında oynanan maçlarda Amed SK 2 galibiyet elde etti. Kocaelispor ligde 3 haftadır kazanamayan rakibi karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Peki, Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Trendyol 1. Lig 4. haftasında Amed SK ve Kocaelispor karşı karşıya geliyor.
Lig’de 3 haftadır galibiyet alamayan Amed SK zorlu rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.
Teknik direktör Ersun Yanal galibiyet için kadroda değişikliklere gidiyor.
Lige 3’te 3 ile başlayan Kocaelispor ise galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın bu sezonki mutlak hedefi Süper Lig’e çıkmak.
Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Kocaelispor'un ligdeki puanı 9, Amed SK'nın puanı ise 2.
Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Amed SK - Kocaelispor maçı bu akşam saat 21.00’da başlayacak.
Karşılaşma beIN SPORTS 2, tabii, TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.