Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Hatta Talisca'nın sözleşme detayları da ortaya çıktı.

1 /14 Süper Lig ve Avrupa'da iyi sonuçlar alamayan Fenerbahçe'de, gözler yapılması beklenen transferlere çevrilmişti.

2 /14 Sarı lacivertli takım, hem taraftarların gönlünü almak hem de takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

3 /14 Jose Mourinho'nun onay verdiği isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe, uzun zamandır Talisca için görüşmeler yapıyordu.

4 /14 Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşen sarı lacivertli yöneticiler, mutlu sona ulaştı.

5 /14 Anderson Talisca kaç yıllık sözleşme imzalayacak? Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi konusunda hem oyuncuyla hem de Al Nassr kulübüyle anlaşma sağladı.

6 /14 Merak edilen konulardan birisiyse, Talisca'nın Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzalayacağı.

7 /14 Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Talisca'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.

8 /14 Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonu ne kadar? Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

9 /14 Bu opsiyonun devreye girmesi, kolay maddelerle olacak ve Talisca gelecek yıllarda da sarı lacivertli formayı giyecek.

10 /14 Anderson Talisca Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? Merak edilen bir diğer konuysa, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağı.

11 /14 Çünkü Talisca, Al Nassr'dan senelik 12 milyon euro net ücret kazanıyor.

12 /14 Fenerbahçe, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını karşılayacak.

13 /14 Böylece sarı lacivertli takımın cebinden Talisca için bu sezon 6 milyon euro çıkacak.