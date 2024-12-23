Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Hatta Talisca'nın sözleşme detayları da ortaya çıktı.
Süper Lig ve Avrupa'da iyi sonuçlar alamayan Fenerbahçe'de, gözler yapılması beklenen transferlere çevrilmişti.
Sarı lacivertli takım, hem taraftarların gönlünü almak hem de takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Jose Mourinho'nun onay verdiği isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe, uzun zamandır Talisca için görüşmeler yapıyordu.
Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşen sarı lacivertli yöneticiler, mutlu sona ulaştı.
Anderson Talisca kaç yıllık sözleşme imzalayacak?
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi konusunda hem oyuncuyla hem de Al Nassr kulübüyle anlaşma sağladı.
Merak edilen konulardan birisiyse, Talisca'nın Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzalayacağı.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Talisca'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonu ne kadar?
Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Bu opsiyonun devreye girmesi, kolay maddelerle olacak ve Talisca gelecek yıllarda da sarı lacivertli formayı giyecek.
Anderson Talisca Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?
Merak edilen bir diğer konuysa, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağı.
Çünkü Talisca, Al Nassr'dan senelik 12 milyon euro net ücret kazanıyor.
Fenerbahçe, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını karşılayacak.
Böylece sarı lacivertli takımın cebinden Talisca için bu sezon 6 milyon euro çıkacak.
Anderson Talisca'nın bonservisi alınırsa, oyuncuyla maaş konusunda yeniden masaya oturulacak.