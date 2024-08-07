Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın uzun zamandır takipte olduğu yıldız futbolcu Angel Di Maria imzayı attı. 36 yaşındaki yıldız geçen sezon Portekiz ekibi ile 48 maçta 17 gol 15 asist kaydetmişti. Peki, Angel Di Maria hangi takıma transfer oldu, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 / 11 Adı Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria, Portekiz temsilcisi Benfica ile devam kararı aldı.

2 / 11 Sezonu Portekiz ekibi Benfica'da tamamlayan ve boşa çıkan Di Maria, Rosario Central ve Beşiktaş gibi çok sayıda kulübe transferi konuşulurken, kariyerine Benfica'da devam etme kararı aldı.

3 / 11 Benfica, Arjantinli yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

4 / 11 Geçen sezon Portekiz ekibi ile 48 maçta süre bulan Di Maria, 17 gol attı 15 de asist yaptı.



5 / 11 Angel Di Maria kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ángel Di María, 14 Şubat 1988'de Rosario, Arjantin'de doğdu.



6 / 11 2007 yılında Di María, Avrupa futboluna adım attı ve Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

7 / 11 2010 yılında Di María, İspanya'nın dev kulüplerinden Real Madrid'e transfer oldu.

8 / 11 Madrid'de geçirdiği dört sezon boyunca birçok başarıya imza attı, özellikle 2014 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarında kilit rol oynadı.



9 / 11 2014 yılında Di María, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a rekor bir transfer ücretiyle katıldı.



10 / 11 2015 yılında Di María, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer oldu.

