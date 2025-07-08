Angel Di Maria'dan duygusal imza: Gözyaşlarıyla başladığı yere döndü

Son olarak Benfica formasını terleten Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Portekiz ekibinden ayrılarak yeni takımına imzayı attı.
Portekiz devi Benfica ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Angel Di Maria'nın yeni adresi belli oldu.
37 yaşındaki kanat oyuncusu futbola başladığı Rosario Central'a transfer oldu. Yıldız oyuncu Arjantin ekibiyle bir yıllık sözleşme imzaladı.
18 yıllık Avrupa kariyerine son veren Di Maria, altyapısından yetiştiği Rosario Central'in düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.
İmza töreni için kulüp tarafından hazırlanan videoyu izleyen Arjantinli gözyaşlarına hakim olamadı.
Angel Di Maria, Rosario Central formasıyla.