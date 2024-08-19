Sezona başarılı bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları bir yandan sürüyor. Kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst Chelsea forması giyen genç yeteneği radarına aldı. Kartal 19’luk Brezilyalı yıldız için görüşmelere başladı. Detaylar haberimizde.
Yeni sezona bomba gibi başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Kanatlarda problem yaşayan Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Chelsea'nın yıldızını radarına aldı.
Çıkan haberlere göre siyah beyazlılar Chelsea'nın Brezilyalı futbolcusu Angelo Gabriel için girişimlere başladı.
Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Beşiktaş, Chelsea'nin 19 yaşındaki yıldız adayı Angelo Gabriel konusunda aşama kaydetti.
Oyuncu tarafı ile anlaşan siyah beyazlılar, Chelsea Kulübü ile müzakerelerini sürdürüyor.
Görüşmeler devam ederken siyah-beyazlıların kanat transferini gelecek hafta noktalaması bekleniyor.
Şu ana kadar A takımla hiçbir maça çıkmayan oyuncu 2023 yazında Santos'tan 15 milyon euro'ya transfer edilmişti.
Büyük umutlar bağlanmasına rağmen şu ana kadar A takımda hiç forma giyemedi.
Oyuncu Strasbourg formasıyla 25 maça çıkıp 4 asist yapmıştı.
Hızı, top tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çeken oyuncuyu Van Bronckhorst'un beğendiği belirtiliyor.
Angelo’nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.