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Spor

Fenerbahçe'nin kanat transferinde dev rekabet: Avrupa'nın üç dev kulübü devrede!

14:56 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 14:57 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de kanat arayışları sürüyor. Jose Mourinho’nun ısrarla istediği Barcelona’nın genç yeteneği Ansu Fati’ye 3 Avrupa devi talip oldu. Peki, Ansu Fati kimdir, kaç yaşında, değeri kaç milyon euro? İşte detaylar.

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Yeni sezona başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Kanarya kadrosuna katacağı isimlerle yeni sezonda hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına kupa coşkuları yaşatmayı hedefliyor. 

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Fenerbahçe'de bu anlamda bir süredir gündemde olan futbolculardan birisi de Ansu Fati.


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Barcelona'nın 21 yaşındaki yıldızını Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulanıyor.


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Son olarak sarı-lacivertlilere bu transferde endişelendiren haber geldi.

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SPORT.es'e göre Barcelona'nın satış listesine koyduğu Ansu Fati'yle Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiğini iddia edildi.


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Oyuncunun transfer durumu Sarı-lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor.


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Ansu Fati kimdir, kaç yaşında, değeri kaç milyon euro?


Ansu Fati, dünya futbolunun geleceği olarak gösterilen genç ve yetenekli bir futbolcudur.


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Tam adı Anssumane Fati Vieira olan oyuncu, 31 Ekim 2002 tarihinde Gine-Bissau'da doğmuştur.


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Kariyerinin büyük bir bölümünü Barcelona'da geçiren Fati, genç yaşta La Liga'da forma giyerek dikkatleri üzerine çekti.

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Sol kanat mevkiinde oynamasına rağmen, forvet arkası ve hatta santrfor olarak da görev yapabilme yeteneği bulunuyor.


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Hızı, dribbling becerileri, şut gücü ve gol sezgisiyle dikkat çekiyor.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Ansu Fati
#Süper Lig
#Jose Mourinho
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