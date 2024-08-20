Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de kanat arayışları sürüyor. Jose Mourinho’nun ısrarla istediği Barcelona’nın genç yeteneği Ansu Fati’ye 3 Avrupa devi talip oldu. Peki, Ansu Fati kimdir, kaç yaşında, değeri kaç milyon euro? İşte detaylar.
Yeni sezona başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.
Kanarya kadrosuna katacağı isimlerle yeni sezonda hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına kupa coşkuları yaşatmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de bu anlamda bir süredir gündemde olan futbolculardan birisi de Ansu Fati.
Barcelona'nın 21 yaşındaki yıldızını Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulanıyor.
Son olarak sarı-lacivertlilere bu transferde endişelendiren haber geldi.
SPORT.es'e göre Barcelona'nın satış listesine koyduğu Ansu Fati'yle Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiğini iddia edildi.
Oyuncunun transfer durumu Sarı-lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor.
Ansu Fati kimdir, kaç yaşında, değeri kaç milyon euro?
Ansu Fati, dünya futbolunun geleceği olarak gösterilen genç ve yetenekli bir futbolcudur.
Tam adı Anssumane Fati Vieira olan oyuncu, 31 Ekim 2002 tarihinde Gine-Bissau'da doğmuştur.
Kariyerinin büyük bir bölümünü Barcelona'da geçiren Fati, genç yaşta La Liga'da forma giyerek dikkatleri üzerine çekti.
Sol kanat mevkiinde oynamasına rağmen, forvet arkası ve hatta santrfor olarak da görev yapabilme yeteneği bulunuyor.
Hızı, dribbling becerileri, şut gücü ve gol sezgisiyle dikkat çekiyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.