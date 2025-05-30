Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Antalyaspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Antalyaspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

11:4430/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Antalyaspor'da tedavileri devam eden Van de Streek, Djenepo, Townsend, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç'in yanı sıra kadro dışı kalan Piric, maç kadrosuna alınmayan Petrusenko ve Milosevic bu maçta forma giyemeyecek. Larsson'un durumu ise müsabaka saatinde belli olacak. Trabzonspor'da ise sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Cihan Çanak, Enis Destan, Onuralp Çevikkan, Savic ve Batagov'un yanı sıra sarı kart cezası bulunan Mendy, Cham ve Nwakaeme bu maçta görev yapamayacak. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.


Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.


Ligde 6. sırada bulunan Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.


ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Antalyaspor'da tedavileri devam eden Van de Streek, Djenepo, Townsend, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç'in yanı sıra kadro dışı kalan Piric, maç kadrosuna alınmayan Petrusenko ve Milosevic bu maçta forma giyemeyecek. Larsson'un durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.


Trabzonspor'da ise sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Cihan Çanak, Enis Destan, Onuralp Çevikkan, Savic ve Batagov'un yanı sıra sarı kart cezası bulunan Mendy, Cham ve Nwakaeme bu maçta görev yapamayacak.


ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Thalisson, Bünyamin Balcı, Kaluzinski, Erdal Rakip, Güray Vural, Soner Dikmen, Safuri, Samudio

Trabzonspor: Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Lundstram, Jabol, Visca, Ozan Tufan, Zubkov, Sikan


#Antalyaspor
#Trabzonspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı