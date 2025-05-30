Antalyaspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Antalyaspor'da tedavileri devam eden Van de Streek, Djenepo, Townsend, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç'in yanı sıra kadro dışı kalan Piric, maç kadrosuna alınmayan Petrusenko ve Milosevic bu maçta forma giyemeyecek. Larsson'un durumu ise müsabaka saatinde belli olacak. Trabzonspor'da ise sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Cihan Çanak, Enis Destan, Onuralp Çevikkan, Savic ve Batagov'un yanı sıra sarı kart cezası bulunan Mendy, Cham ve Nwakaeme bu maçta görev yapamayacak. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /7 Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



2 /7 Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

3 /7 Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.



4 /7 Ligde 6. sırada bulunan Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.



5 /7 ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK? Antalyaspor'da tedavileri devam eden Van de Streek, Djenepo, Townsend, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç'in yanı sıra kadro dışı kalan Piric, maç kadrosuna alınmayan Petrusenko ve Milosevic bu maçta forma giyemeyecek. Larsson'un durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.



6 /7 Trabzonspor'da ise sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Cihan Çanak, Enis Destan, Onuralp Çevikkan, Savic ve Batagov'un yanı sıra sarı kart cezası bulunan Mendy, Cham ve Nwakaeme bu maçta görev yapamayacak.

