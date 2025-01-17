Real Madrid forması giyen Arda Güler, Kral Kupası'nda Celto Vigo ile oynanan maçta yıldızlaştı. Oyuna sonradan girerek iki asist yapan milli futbolcu, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Arda Güler'in asistlerini haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turunda Celta Vigo ile karşılaştı.
Eflatun-beyazlılar, uzatmalara giden maçı 5-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid'e turu getiren golleri, 37. dakikada Kylian Mbappe, 48. dakikada Vinicius Junior, 108 ile 119. dakikalarda Endrick Felipe ve 112. dakikada Federico Valverde kaydetti.
Maça yedek kulübesinde başlayan ve 70. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, Endrick'in attığı iki golün de asistini yapan isim oldu.
Arda Güler'in 77. dakikada bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maçı iki asistle tamamlayan Arda Güler'in Celto Vigo karşısındaki performansının tamamını bu videodan izleyebilirsiniz.