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Arda Güler'in asisti alay konusu oldu

Arda Güler'in asisti alay konusu oldu

10:0325/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu performansıyla büyük beğeni toplarken, istatistiklere geçen asisti ise sosyal medyada gündem oldu.

Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe, Federico Valverde ve Jude Bellingham kaydetti.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıktı.

Yaklaşık 9 hafta sonra ilk 11 fırsatı yakalayan Arda Güler, 75 dakika görev yaptığı sürede performansıyla büyük beğeni topladı.

Arda Güler, maçta bir de asist kaydetti. Real Madrid'in düzenlediği frikik organizasyonunda Valverde'nin şutu öncesi topa son dokunan isim Arda oldu. Bu dokunuş da istatistiklere Arda Güler'in asisti olarak geçti.


Valverde yaptığı asist için Arda Güler'e teşekkür ederken, sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı. İşte Arda Güler'in asistiyle ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:


"Arda Güler’den Ancelotti’ye ders veren nitelikte asist"

"Real Madrid'li Arda Güler'den gözlerimizin pasını silen muhteşem asist"

"Arda'nın asist, Busquets'in Messi'ye yaptığı asistten bir tık daha iyi"

"Arda 'al da at' demiş aslanım"

"Helal olsun Arda'ya, Valverde'ye sadece dokunmak kalmış"

"Murat Kosova: Arda Güler'den tarihe geçecek bir asist."

#Real Madrid
#Arda Güler
#Leganes

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