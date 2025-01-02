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Aslan'a çok yönlü hücum oyuncusu

Aslan'a çok yönlü hücum oyuncusu

Umut Yılmaz
09:112/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dybala, Mikautadze, Millot'tan sonra Galatasaray'ın gündemine şimdi de Joaguin Correa geldi. Sarı-kırmızılı takım, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuyu bedelsiz olarak almak istiyor.

Süper Lig'de lider olan ve Avrupa'da kupa hedefleyen Galatasaray'ın transfer listesi genişliyor.

Roma'dan Paulo Dybaa, Olimpik Lyon'dan Georges Mikautadze ve Stuttgart'tan Enzo Millot ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, son olarak Inter'den Joaquin Correa'yi gündemine aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli oyuncu, bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilirken, İtalyan ekibinden ayrılmayı planlıyor. 

Mevcut piyasa değeri 3 milyon euroya kadar gerileyen Correa'yı devre arasında bedelsiz olarak transfer etmeyi planlayan Galatasaray, Inter ile masaya oturacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda versatil (çok yönlü oynayabilen) futbolcularla ilgilenen Galatasaray, Correa'nın çok yönlü olması sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.

30 yaşındaki Arjantinli oyuncu, ana mevkisi forvet arkasının yanı sıra kanatlarda ve santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor. 

#Galatasaray
#Joaquin Correa
#Inter

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