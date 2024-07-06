Aslan'da Dominguez sürprizi

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Nottingham Forest forması Nicolas Dominguez'i gündemine aldığı belirtildi. İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcu için istediği rakam da ortaya çıktı.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın öncelikleri arasında orta saha var.
Merkez orta saha alması beklenen sarı-kırmızılı takımın, Nicolas Dominguez'i listesine aldığı iddia edildi.
ESPN'in iddiasına göre; Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Arjantinli yıldızı ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılı kulübün, İngiliz ekibiyle resmi görüşmelere başladığı ifade edildi.
Nottingham Forest, Nicolas Dominguez için 13 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçen sezon kırmızı-beyazlı ekiple 29 maçta mücadele ederken, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Ülkesi Arjantin'de Velez altyapısında yetişen Dominguez, 2019 yılında İtalya etibi Bologna'ya transfer olarak Avrupa'ya adım attı.
Bologna'da başarılı bir performans sergileyen Arjantinli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 10 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer oldu.
Galatasaray geçtiğimiz sezon da Dominguez'i istemişti, ancak İngiliz ekibi transfer etmişti.