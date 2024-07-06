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Spor

Aslan'da Dominguez sürprizi

Umut Yılmaz
09:53 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:28 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Nottingham Forest forması Nicolas Dominguez'i gündemine aldığı belirtildi. İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcu için istediği rakam da ortaya çıktı.

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın öncelikleri arasında orta saha var. 

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Merkez orta saha alması beklenen sarı-kırmızılı takımın, Nicolas Dominguez'i listesine aldığı iddia edildi. 

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ESPN'in iddiasına göre; Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Arjantinli yıldızı ile ilgileniyor.

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Sarı-kırmızılı kulübün, İngiliz ekibiyle resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. 

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Nottingham Forest, Nicolas Dominguez için 13 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. 

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26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçen sezon kırmızı-beyazlı ekiple 29 maçta mücadele ederken, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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Ülkesi Arjantin'de Velez altyapısında yetişen Dominguez, 2019 yılında İtalya etibi Bologna'ya transfer olarak Avrupa'ya adım attı.

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Bologna'da başarılı bir performans sergileyen Arjantinli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 10 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer oldu.

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Galatasaray geçtiğimiz sezon da Dominguez'i istemişti, ancak İngiliz ekibi transfer etmişti.

#Galatasaray
#Nicolas Dominguez
#Nottingham Forest
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