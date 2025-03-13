UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid evinde Real Madrid’i konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası Atletico Madrid’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 1’de Conor Gallagher’dan geldi. Uzatmalara giden maçta skor değişmedi ve penaltılarda Real Madrid rakibine karşı 4-2 üstün gelerek tur atlayan taraf oldu. Atletico Madrid - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid'e konuk olan Real Madrid, normal süresini ve uzatma anlarını 1-0 geride kapattığı maçta penaltılarda turladı.
Ev sahibi takımda tur için yeterli olmayan tek golü henüz 1. dakikada Conor Gallagher kaydetti. Real Madrid'de ise Vinicius Junior 70. dakikada penaltıdan faydalanamadı.
Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltıları 4-2 kazanan Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
Atletico Madrid - Real Madrid maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.