UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid evinde Real Madrid’i konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası Atletico Madrid’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 1’de Conor Gallagher’dan geldi. Uzatmalara giden maçta skor değişmedi ve penaltılarda Real Madrid rakibine karşı 4-2 üstün gelerek tur atlayan taraf oldu. Atletico Madrid - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /4 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid'e konuk olan Real Madrid, normal süresini ve uzatma anlarını 1-0 geride kapattığı maçta penaltılarda turladı.



2 /4 Ev sahibi takımda tur için yeterli olmayan tek golü henüz 1. dakikada Conor Gallagher kaydetti. Real Madrid'de ise Vinicius Junior 70. dakikada penaltıdan faydalanamadı.



3 /4 Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltıları 4-2 kazanan Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

