A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch attı. Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar çeyrek finalde Hollanda karşı karşıya gelecek. Avusturya - Türkiye maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Leipzig stadyumunun ev sahipliğini yaptığı karşılaşmaya taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi.
Son 16'da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlarımız kurulan dev ekranlarda izledi.
Ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.
Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch attı.
Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)
Merih Demiral, Nihat Kahveci'den (EURO 2008) bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.
İsmail Yüksek ile Orkun Kökçü gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Maçın adamı attığı iki gol ve sergilediği performansla Merih Demiral seçildi.
Mert Günok'un son dakikada yaptığı kritik kurtarış.
Maçın ardından yaşadığımız büyük sevinç.
Bu sonucun ardından Milliler, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.