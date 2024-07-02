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Spor

EURO 2024'te çeyrek finaldeyiz: A Milli Takımımız son 16 turunda Avusturya'yı devirdi |ÖZET

23:52 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 00:30 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch attı. Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar çeyrek finalde Hollanda karşı karşıya gelecek. Avusturya - Türkiye maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

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Leipzig stadyumunun ev sahipliğini yaptığı karşılaşmaya taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi.

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Son 16'da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlarımız kurulan dev ekranlarda izledi.

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Ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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Galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.

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Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch attı.

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 Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)

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Merih Demiral, Nihat Kahveci'den (EURO 2008) bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.

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İsmail Yüksek ile Orkun Kökçü gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düştü.

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Maçın adamı attığı iki gol ve sergilediği performansla Merih Demiral seçildi.

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Mert Günok'un son dakikada yaptığı kritik kurtarış.

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Maçın ardından yaşadığımız büyük sevinç.

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Bu sonucun ardından Milliler, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Türkiye
#Avusturya
#EURO 2024
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