A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch attı. Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar çeyrek finalde Hollanda karşı karşıya gelecek. Avusturya - Türkiye maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 14 A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

2 / 14 Leipzig stadyumunun ev sahipliğini yaptığı karşılaşmaya taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi.

3 / 14 Son 16'da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlarımız kurulan dev ekranlarda izledi.

4 / 14 Ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

5 / 14 Galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.

6 / 14 Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch attı.

7 / 14 Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)

8 / 14 Merih Demiral, Nihat Kahveci'den (EURO 2008) bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.

9 / 14 İsmail Yüksek ile Orkun Kökçü gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düştü.

10 / 14 Maçın adamı attığı iki gol ve sergilediği performansla Merih Demiral seçildi.

11 / 14 Mert Günok'un son dakikada yaptığı kritik kurtarış.

12 / 14 Maçın ardından yaşadığımız büyük sevinç.