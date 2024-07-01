Avusturya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Cenk Tosun Avusturya maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 son 16 turunda bu akşam saat 22.00’de Avusturya ile karşılaşacak. Leipzig'de oynanacak karşılaşmayı Portekiz hakem Arthur Dias yönetecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 14 karşılaşmanın 7'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Avusturya sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki, Avusturya maçında ilk 11’de kimler var? İşte Avusturya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Leipzig'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İki ülke bu maçla birlikte 15. kez rakip olacak.
Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci maçta Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Son maçında ise Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı.
Avusturya ise Hollanda ve Fransa'nın önünde D Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı.
Türkiye ile Avusturya bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler sahadan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 kez de mağlubiyetle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 6'sı resmi, 5'i özel olmak üzere 11 maça çıktı.
Milliler, Montella yönetiminde geride kalan müsabakalarda 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU
TÜRKİYE İLK 11
Mert Günok
M.Müldür
Merih
Abdülkerim
Ferdi
Kaan
İsmail
Orkun
Arda
Kenan
Barış.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin kart cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giyemeyecek.
AVUSTURYA MUHTEMEL 11
Pentz, Posch, Lienhart, Wöber, Prass, Seiwald, Grillitsch, Schimd, Sabitzer, Wimmer, Arnautovic.
MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı