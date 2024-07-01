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Spor

Avusturya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Cenk Tosun Avusturya maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

22:47 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:48 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 son 16 turunda bu akşam saat 22.00’de Avusturya ile karşılaşacak. Leipzig'de oynanacak karşılaşmayı Portekiz hakem Arthur Dias yönetecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 14 karşılaşmanın 7'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Avusturya sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki, Avusturya maçında ilk 11’de kimler var? İşte Avusturya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Leipzig'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

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Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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İki ülke bu maçla birlikte 15. kez rakip olacak.

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Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci maçta Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Son maçında ise Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı.


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Avusturya ise Hollanda ve Fransa'nın önünde D Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı.

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Türkiye ile Avusturya bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler sahadan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

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Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 6'sı resmi, 5'i özel olmak üzere 11 maça çıktı.


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Milliler, Montella yönetiminde geride kalan müsabakalarda 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU



TÜRKİYE İLK 11

Mert Günok

M.Müldür

Merih

Abdülkerim

Ferdi

Kaan

İsmail

Orkun

Arda

Kenan

Barış.















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Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin kart cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giyemeyecek.

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AVUSTURYA MUHTEMEL 11


Pentz, Posch, Lienhart, Wöber, Prass, Seiwald, Grillitsch, Schimd, Sabitzer, Wimmer, Arnautovic.

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MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?



Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı










#Türkiye
#Avusturya
#EURO 2024
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