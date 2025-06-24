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Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: "Beni böyle zorlarsanız..."

Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: "Beni böyle zorlarsanız..."

20:3824/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyelerinin düzenlediği organizasyonda açıklamalarda bulundu. Olağanüstü seçimli genel kurul çalışmalarına değinen Yıldırım, adaylık konusunda net konuştu.

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım Ataşehir'de kongre üyelerinin düzenlediği bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü seçimli genel kurul için toplanan imza kampanyasına değinen Yıldırım, adaylık sorusuna da yanıt verdi.



'Bakın beni böyle zorlarsanız'

"Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum."


'Benim üzerimden seçimi yürütmeyin'

"Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkar tüm kamuoyu önünde, "Yokum" derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın."


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