Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: "Beni böyle zorlarsanız..."

'Bakın beni böyle zorlarsanız'

"Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum."



