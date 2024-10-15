BAL Ligi'nde görülmemiş prim: İstanbul'dan arsa verecekler

Engin, ligin ikinci haftasında oynadıkları iki maçta bir mağlubiyet ve bir beraberlik alarak 1 puan ile 10’uncu sırada yer alan takımın şampiyon olması halinde oyuncu ve teknik ekibin her birine prim olarak, İstanbul’da 250’şer metrekare arsa vereceğini açıkladı.