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Dani Olmo’nun golü Barcelona’ya galibiyet getirdi | ÖZET

Dani Olmo’nun golü Barcelona’ya galibiyet getirdi | ÖZET

10:1523/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
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İspanya La Liga 33. haftasında Barcelona evinde Mallorca’yu konuk etti. Dani Olmo’nun 46. dakikada attığı golle Barcelona 3 puana ulaştı ve Real Madrid ile arasındaki 7 puan farkı korudu. Barcelona - Mallorca maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İspanya Liga 33. haftasında Barcelona ve Mallorca karşı karşıya geldi.


Karşılaşma ev sahibi Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Galibiyet golü dakika 46’da Dani Olmo’dan geldi.


Barcelona bu sonuçla puanını 76’ya çıkararak 1. sıradaki yerini korudu.


BARCELONA - MALLORCA MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Mallorca maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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