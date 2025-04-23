İspanya La Liga 33. haftasında Barcelona evinde Mallorca’yu konuk etti. Dani Olmo’nun 46. dakikada attığı golle Barcelona 3 puana ulaştı ve Real Madrid ile arasındaki 7 puan farkı korudu. Barcelona - Mallorca maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İspanya Liga 33. haftasında Barcelona ve Mallorca karşı karşıya geldi.
Karşılaşma ev sahibi Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Galibiyet golü dakika 46’da Dani Olmo’dan geldi.
Barcelona bu sonuçla puanını 76’ya çıkararak 1. sıradaki yerini korudu.
BARCELONA - MALLORCA MAÇ ÖZETİ
Barcelona - Mallorca maç özetini izlemek için TIKLAYIN.