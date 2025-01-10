İspanya Süper Kupa finalinde dün akşam Mallorca’yı 3-0 mağlup eden Real Madrid finalde Barcelona ile eşleşti. Futbolseverler kupada El Clasico heyecanı yaşayacak. Real Madrid ile Barcelona, 26 Mart 1916'da ilk kez oynadıkları müsabakadan bugüne 256 kez karşılaştı. Ezeli rekabette Madrid 104 kez sahadan galip ayrılırken, Barça 100 maçta kazanan taraf oldu. 52 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Peki, Barcelona - Real Madrid Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, nereden yayınlanacak? İşte detaylar.

1 /8 İspanya Süper Kupası’nda finalin adı belli oldu.

2 /8 Barcelona ve Real Madrid kupa finalinde karşı karşıya gelecek.



3 /8 Futbol dünyasının en çok tanınan maçlarından biri olan, El Clasico (Klasik) olarak tanımlanan Real Madrid ve Barcelona takımları arasındaki rekabet 1902 yılına dayanıyor.



4 /8 İki takım arasında 13 Mayıs 1902'de dönemin "Taç Kupası" (şimdiki Kral Kupası) yarı finalinde oynanan ilk maçı Barcelona 3-1 kazanırken, günümüze kadar tüm resmi kupalarda oynanan 257 maçta Real Madrid'in üstünlüğü bulunuyor.



5 /8 İstatistiklere göre El Clasico'larda Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



6 /8 Ligde ise Real Madrid'in 79, Barcelona'nın 74 galibiyetine karşı 32 maç berabere bitti.

7 /8 Barcelona Lionel Messi döneminde (2004-2021) El Clasico'daki dokuz deplasman maçının 6'sında Santiago Bernabeu Stadı'ndan galibiyetle ayrılmayı başarsa da Messi sonrasında ezeli rakibine karşı rekabette düşüşe geçti.

