Süper Lig’de sezonu 61 puanla 4. sırada kapatan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turu oynayarak katılacak. Temsilcimizin muhtemel rakibi bugün çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki, Başakşehir FK'nın UEFA Konferans Ligi 2. öne eleme turundaki muhtemel rakibi kim oldu? Detaylar haberimizde.

1 / 5 UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir’in 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

2 / 5 Ligi 61 puanla 4. sırada tamamlayan İstanbul ekibi Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turu oynayacak.

3 / 5 Bugün çekilen kuranın ardından temsilcimizin rakibi belli oldu.



4 / 5 UEFA Konferans Ligi kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde saat 15.00'te gerçekleşti.