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Spor

Başakşehir FK'nın UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu

15:19 - 19/06/2024 الأربعاء
Güncelleme: 15:28 - 19/06/2024 الأربعاء
Yeni Şafak

Süper Lig’de sezonu 61 puanla 4. sırada kapatan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turu oynayarak katılacak. Temsilcimizin muhtemel rakibi bugün çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki, Başakşehir FK'nın UEFA Konferans Ligi 2. öne eleme turundaki muhtemel rakibi kim oldu? Detaylar haberimizde.

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UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir’in 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. 

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Ligi 61 puanla 4. sırada tamamlayan İstanbul ekibi Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turu oynayacak. 

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Bugün çekilen kuranın ardından temsilcimizin rakibi belli oldu.


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UEFA Konferans Ligi kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde saat 15.00'te gerçekleşti.

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BAŞAKŞEHİR’İN UEFA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM?


Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. öne eleme turunda Isloch (Belarus) - La Fiorita (San Marino) maçının galibiyle oynayacak.

#UEFA Konferans Ligi
#Başakşehir
#Süper Lig
#2. ön eleme turu
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