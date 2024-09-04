Batuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar yayını açıp 'Gelin izleyin' dedi

Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesabından canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynaması tepkilere neden oldu. Karadeniz'in yasadışı bahis sitesinden kumar oynamasının sosyal medyadan duyulması üzerine, Batuhan Karadeniz bu haberleri yapanlara hakaretler etti.
Eski futbolcu ve şu anda da futbol yorumculuğu yapan Batuhan Karadeniz, Türkiye’de yasak olan yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı.
Karadeniz aynı zamanda kumar oynarken, sosyal medya hesabından da canlı yayındaydı.
Batuhan Karadeniz'in yasa dışı bir bahis sitesinden kumar oynaması tepkilere neden oldu.
Ayrıca bu durumu da gazeteciler sosyal medyadan haber yapınca, Batuhan Karadeniz hakaretler yağdırdı.
Yasa dışı bir bahis sitesinden canlı yayında kumar oynayan Karadeniz, bu haberlerin yapılmasına tepki gösterdi.
Karadeniz, "Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten kendi Instagram'ımdan duyuruyorum gelin yayındayım diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi." ifadelerini kullandı.
Batuhan Karadeniz'e yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacağı öğrenildi.