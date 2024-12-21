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İlk 2 dakikada 2 gol oldu: Bayern Münih farklı kazandı | ÖZET

İlk 2 dakikada 2 gol oldu: Bayern Münih farklı kazandı | ÖZET

10:1321/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Almanya Bundesliga 15. haftasında Bayern Münih evinde RB Leipzig’i konuk etti. Allianz Arena’da oynanan karşılaşma ev sahibi Bayern Münih’in 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Jamal Musiala, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Alphonso Davies’den geldi. Bayern Münih - RB Leipzig maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bundesliga 15. haftasında Bayern Münih ve RB Leipzig karşı karşıya geldi. 

28. saniyede Jamal Musiala Bayern Münih’i 1-0 öne geçirdi.

RB Leipzig 2. dakikada bu gole Benjamin Sasko ile cevap verdi ve maç 1-1 oldu.


Ev sahibi ekip Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Alphonso Davies’in attığı gollerle 5-1’lik skoru yakaladı ve 3 puanın sahibi oldu.


Bayern Münih bu sonuçla 36 puana ulaşarak liderliğini korudu.


RB Leipzig ise 27 puanla 4. sırada yer aldı.


BAYERN MÜNİH - RB LEİPZİG MAÇ ÖZETİ


Bayern Münih - RB Leipzig maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Bayern Münih
#RB Leipzig
#Almanya Bundesliga

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