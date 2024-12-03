Almanya DFB Kupası Son 16 Turu’nda Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen’i konuk ediyor. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Ezeli rakipler 97. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda galibiyet üstünlüğü Bayern Münih’te bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

1 /7 Almanya DFB Kupası Son 16 Turu’nda Bayern Münih ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor.

2 /7 Geçen sezon büyük şampiyonluk yarışına giren iki kulüp kupada erken final oynayacak.



3 /7 97. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda üstünlük Bayern Münih’te bulunuyor.



4 /7 Ev sahibi Münih rakibine karşı 55 kez galip gelirken 21 kez ise mağlup oldu. Geriye kalan 20 maç beraberlikle sonuçlandı.



5 /7 Bayern Münih rakibine karşı en son galibiyeti ise 2022 yılında aldı.



6 /7 Bu galibiyetten sonra Leverkusen Münih ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

