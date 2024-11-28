Belhanda Katar Ligi’ne damga vurdu: 90+7’de galibiyeti getirdi

Süper Lig’de son olarak Adana Demirspor forması giyen ve Katar ekibi Al-Shamal’a transfer olan Belhanda son haftalardaki performansı ile takımını sırtlıyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Al-Rayyan ile karşılaştıkları son maçta 90+7’de galibiyeti getiren golü kaydetti. Detaylar haberimizde.

1 /8 Adana Demirspor'dan bedelsiz şekilde Katar ekibi Al-Shamal'ın yolunu tutan Younes Belhanda, sahaya çıktığı son 2 karşılaşmaya damga vurdu.

2 /8 Yeni takımında santrfor pozisyonunda da zaman zaman görev alan Belhanda, Al-Duhail karşısında 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.

3 /8 Karşılaşmayı Al-Shamal, 6-2'lik skorla kaybederken Belhanda'nın mücadelesi dikkat çekti.

4 /8 Belhanda, Katar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada ise galibiyeti getiren isim oldu.



5 /8 Maçta santrfor pozisyonunda oynayan Belhanda, 90+7. dakikada takımına deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.



6 /8 Sahaya çıktığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Belhanda, ilerleyen yaşına son haftalardaki performansıyla beğeni topladı.



7 /8 Belhanda, Al-Shamal formasıyla 23 maça çıktı.

