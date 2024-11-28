Belhanda Katar Ligi’ne damga vurdu: 90+7’de galibiyeti getirdi

Süper Lig’de son olarak Adana Demirspor forması giyen ve Katar ekibi Al-Shamal’a transfer olan Belhanda son haftalardaki performansı ile takımını sırtlıyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Al-Rayyan ile karşılaştıkları son maçta 90+7’de galibiyeti getiren golü kaydetti. Detaylar haberimizde.
Adana Demirspor'dan bedelsiz şekilde Katar ekibi Al-Shamal'ın yolunu tutan Younes Belhanda, sahaya çıktığı son 2 karşılaşmaya damga vurdu.
Yeni takımında santrfor pozisyonunda da zaman zaman görev alan Belhanda, Al-Duhail karşısında 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.
Karşılaşmayı Al-Shamal, 6-2'lik skorla kaybederken Belhanda'nın mücadelesi dikkat çekti.
Belhanda, Katar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada ise galibiyeti getiren isim oldu.
Maçta santrfor pozisyonunda oynayan Belhanda, 90+7. dakikada takımına deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.
Sahaya çıktığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Belhanda, ilerleyen yaşına son haftalardaki performansıyla beğeni topladı.
Belhanda, Al-Shamal formasıyla 23 maça çıktı.
34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.