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Belhanda Katar Ligi’ne damga vurdu: 90+7’de galibiyeti getirdi

Belhanda Katar Ligi’ne damga vurdu: 90+7’de galibiyeti getirdi

11:4628/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig’de son olarak Adana Demirspor forması giyen ve Katar ekibi Al-Shamal’a transfer olan Belhanda son haftalardaki performansı ile takımını sırtlıyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Al-Rayyan ile karşılaştıkları son maçta 90+7’de galibiyeti getiren golü kaydetti. Detaylar haberimizde.

Adana Demirspor'dan bedelsiz şekilde Katar ekibi Al-Shamal'ın yolunu tutan Younes Belhanda, sahaya çıktığı son 2 karşılaşmaya damga vurdu.

Yeni takımında santrfor pozisyonunda da zaman zaman görev alan Belhanda, Al-Duhail karşısında 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.

Karşılaşmayı Al-Shamal, 6-2'lik skorla kaybederken Belhanda'nın mücadelesi dikkat çekti.

 Belhanda, Katar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada ise galibiyeti getiren isim oldu.


Maçta santrfor pozisyonunda oynayan Belhanda, 90+7. dakikada takımına deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.


Sahaya çıktığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Belhanda, ilerleyen yaşına son haftalardaki performansıyla beğeni topladı.


Belhanda, Al-Shamal formasıyla 23 maça çıktı.


34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

#Belhanda
#Al-Shamal
#Katar Ligi

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