Benfica, Portekiz Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 8. galibiyetini alan Benfica, puanını 31'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Benfica-Vitoria Guimaraes maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Benfica sahasında Vitoria Guimaraes'i ağırladı.
Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Üst üste 8. galibiyetini kazanan Benfica, puanını 31'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Vitoria Guimaraes ise 21 puanla 6. sırada kaldı.
Kerem, ligdeki 6. golünü kaydetti
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 11'de başladığı maçta 79. dakikada yerini Jan-Niklas Beste'ye bıraktı. Aktürkoğlu bu maçla Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Portekiz Kupası'nda da 1 golü daha bulunuyor.
BENFİCA - VİTORİA GUİMARAES MAÇ ÖZETİ
Benfica-Vitoria Guimaraes maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.