Kerem, ligdeki 6. golünü kaydetti

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 11'de başladığı maçta 79. dakikada yerini Jan-Niklas Beste'ye bıraktı. Aktürkoğlu bu maçla Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Portekiz Kupası'nda da 1 golü daha bulunuyor.