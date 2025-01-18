Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem asist Orkun gol: Benfica 4 golle galibiyete gitti | ÖZET

Kerem asist Orkun gol: Benfica 4 golle galibiyete gitti | ÖZET

09:3318/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Portekiz Ligi 18. haftasında Benfica evinde Famalicao’yu konuk etti. Kerem’in bir asist, Orkun’un 1 gol attığı maçta Benfica rakibini 4-0’lık skorla mağlup etti. Benfica - Famalicao maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao ile karşılaştı.

Benfica ev sahipliğinde oynanan maçı Bruno Lage'nin öğrencileri 4-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11, 36 ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro, 81. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti.


Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.



Bruno Lage'ın öğrencileri iki maç sonra galibiyet aldı.


Famalicao ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.


Benfica bu sonuçla birlikte puanını 41'e çıkardı. Famalicao ise 20 puanda kaldı.


Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia ile karşılaşacak. Famalicao ise Estrela'yı konuk edecek.


BENFİCA - FAMALİCAO MAÇ ÖZETİ


Benfica - Famalicao maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Benfica
#Kerem Aktürkoğlu
#Orkun Kökçü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye müjde gece 12'de duyuruldu! 1.226 TL seyyanen ek yatacak: 14.469 TL taban maaş alan SSK, Bağ-Kur, 4C'liye...