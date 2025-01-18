Portekiz Ligi 18. haftasında Benfica evinde Famalicao’yu konuk etti. Kerem’in bir asist, Orkun’un 1 gol attığı maçta Benfica rakibini 4-0’lık skorla mağlup etti. Benfica - Famalicao maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /9 Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao ile karşılaştı.

2 /9 Benfica ev sahipliğinde oynanan maçı Bruno Lage'nin öğrencileri 4-0 kazandı.

3 /9 Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11, 36 ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro, 81. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti.



4 /9 Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.





5 /9 Bruno Lage'ın öğrencileri iki maç sonra galibiyet aldı.



6 /9 Famalicao ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.



7 /9 Benfica bu sonuçla birlikte puanını 41'e çıkardı. Famalicao ise 20 puanda kaldı.



8 /9 Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia ile karşılaşacak. Famalicao ise Estrela'yı konuk edecek.

