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Benfica - Auckland City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Auckland City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15:4520/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Benfica ve Auckland City karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Benfica ilk maçta Boca Juniors ile berabere kalarak 1 puanla 2. sırada yer aldı. Portekiz devi bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki, Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda? İşte Benfica - Auckland City TRT 1 canlı izleme linki…

Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Benfica ve Auckland City kozlarını paylaşacak.


İlk maçında Boca Juniors ile 2-2 berabere kalan Benfica gruptan çıkmak için rakibi Auckland City karşısında 3 puan arayacak.


ilk maçında Bayern Münih’e karşı 10-0 yenilen Auckland City ise zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar arayacak. 

Maça milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ilk 11’de çıkması bekleniyor.


BENFİCA - AUCKLAND CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Auckland City maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.


BENFİCA - AUCKLAND CİTY CANLI İZLE

Benfica - Auckland City maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


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