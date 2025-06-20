FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Benfica ve Auckland City karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Benfica ilk maçta Boca Juniors ile berabere kalarak 1 puanla 2. sırada yer aldı. Portekiz devi bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki, Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda? İşte Benfica - Auckland City TRT 1 canlı izleme linki…

1 /6 Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Benfica ve Auckland City kozlarını paylaşacak.



2 /6 İlk maçında Boca Juniors ile 2-2 berabere kalan Benfica gruptan çıkmak için rakibi Auckland City karşısında 3 puan arayacak.



3 /6 ilk maçında Bayern Münih’e karşı 10-0 yenilen Auckland City ise zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar arayacak.

4 /6 Maça milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ilk 11’de çıkması bekleniyor.



5 /6 BENFİCA - AUCKLAND CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Benfica - Auckland City maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

