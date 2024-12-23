Portekiz Premier Lig 15. haftasında Benfica evinde Estroil’i konuk ediyor. Bu akşam saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Peki, Benfica - Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte Benfica - Estoril canlı izleme linki…

1 /7 Portekiz Ligi 15. haftasında Benfica evinde Estoril ile karşılaşacak.

2 /7 66. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Benfica’nın 48 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.



3 /7 Estoril rakibini sadece 4 kez mağlup ederken 13 maç ise beraberlike sonuçlandı.



4 /7 Lig’de evinde oynadığı son 7 maçı kazanan ve 13 maçtır kaybetmeyen Benfica 35 puanla maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

5 /7 Deplasmanda 6 maçtır kazanamayan Estoril ise 14 puanla 12. sırada yer alıyor.



6 /7 BENFİCA - ESTORİL MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Benfica - Estoril maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma S SPORT PLUS ve tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

