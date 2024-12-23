Portekiz Premier Lig 15. haftasında Benfica evinde Estroil’i konuk ediyor. Bu akşam saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Peki, Benfica - Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte Benfica - Estoril canlı izleme linki…
Portekiz Ligi 15. haftasında Benfica evinde Estoril ile karşılaşacak.
66. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Benfica’nın 48 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Estoril rakibini sadece 4 kez mağlup ederken 13 maç ise beraberlike sonuçlandı.
Lig’de evinde oynadığı son 7 maçı kazanan ve 13 maçtır kaybetmeyen Benfica 35 puanla maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.
Deplasmanda 6 maçtır kazanamayan Estoril ise 14 puanla 12. sırada yer alıyor.
BENFİCA - ESTORİL MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Benfica - Estoril maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma S SPORT PLUS ve tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BENFİCA - ESTORİL CANLI İZLE
Benfica - Estoril maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.