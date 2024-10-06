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Benfica - Nacional maçı 9. dakikada durdu! Hakemler soyunma odasına gitti

Benfica - Nacional maçı 9. dakikada durdu! Hakemler soyunma odasına gitti

20:296/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
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Portekiz Premier Ligi'nde milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, Nacional ile karşılaşıyor. Mücadele 9. dakikada durdu. Hakemler soyunma odasına gitti. İşte detaylar...

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Nacional ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.




Yoğun siste oynanan maç, görüş mesafesinin azalması nedeniyle durduruldu. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.





Portekiz Premier Lig'de ilk 8 maçını kazanan Sporting, 24 puanla zirvede yer alıyor.



7 maçta 18 puan toplayan Porto ikinci, 7 maçta 16 puan toplayan Benfica ise 3. sırada yer alıyor.

#Benfica
#Kerem Aktürkoğlu
#Orkun Kökçü

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