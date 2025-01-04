Portekiz Premier Lig 17. haftasında Benfica evinde Sporting Braga’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Luis Godinho yönetecek. Evinde oynadığı son 8 maçı kazanan Benfica 38 puanla 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanan Sporting Braga ise 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Benfica - Braga maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Benfica - Braga canlı izleme linki…

1 /10 Premier Lig 17. haftasında Benfica ve Sporting Braga karşı karşıya gelecek.

2 /10 BENFİCA - SPORTİNG BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Sporting Braga bu akşam saat 21.00’de başlayacak.



3 /10 Karşılaşma S SPORT PLUS ve tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



4 /10 Ligde oynadığı son 8 maçı kazanan Benfica grupta 38 puanla 16. sırada yer alıyor.



5 /10 28 puanla 5. sırada yer alan Braga ise deplasmanda oynadığı son 3 maçtan galip geldi.



6 /10 İki 151. kez karşı karşıya gelecek.



7 /10 Benfica bu maçlarda 98 galibiyet elde ederken Sporting Braga ise rakibine karşı 20 kez galip geldi.

8 /10 32 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

9 /10 Kritik maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ilk 11’de yer alması bekleniyor.