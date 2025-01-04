Portekiz Premier Lig 17. haftasında Benfica evinde Sporting Braga’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Luis Godinho yönetecek. Evinde oynadığı son 8 maçı kazanan Benfica 38 puanla 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanan Sporting Braga ise 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Benfica - Braga maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Benfica - Braga canlı izleme linki…
Premier Lig 17. haftasında Benfica ve Sporting Braga karşı karşıya gelecek.
BENFİCA - SPORTİNG BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Benfica - Sporting Braga bu akşam saat 21.00’de başlayacak.
Karşılaşma S SPORT PLUS ve tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 8 maçı kazanan Benfica grupta 38 puanla 16. sırada yer alıyor.
28 puanla 5. sırada yer alan Braga ise deplasmanda oynadığı son 3 maçtan galip geldi.
İki 151. kez karşı karşıya gelecek.
Benfica bu maçlarda 98 galibiyet elde ederken Sporting Braga ise rakibine karşı 20 kez galip geldi.
32 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Kritik maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ilk 11’de yer alması bekleniyor.
BENFİCA - SPORTİNG BRAGA CANLI İZLE
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