Benfica sahasında Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu bu maçıda boş geçmedi. Aktürkoğlu'nun Gil Vicente'ye attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Portekiz Ligi 7. hafta maçında Benfica sahasında Gil Vicente ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu bu maçı da boş geçmedi.
Takımı 2-1 öne geçiren golü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu kaldığı yerden devam ediyor.
Maçın 25. dakikasında gelişen atakta Benfica etkili geldi.
Son çizgiye inen Aursnes ceza sahasına ortasını yaptı.
Penaltı noktası yakınlarında gelen topa iyi yön veren Kerem Aktürkoğlu takımını 2-1 öne geçirdi.