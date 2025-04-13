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Benfica'daki milli yıldızları eski Beşiktaşlı yıktı: Liderlik koltuğundan oldular!

Benfica'daki milli yıldızları eski Beşiktaşlı yıktı: Liderlik koltuğundan oldular!

22:2013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Portekiz Ligi'nde Arouca ile karşılaşan Benfica, şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıktı. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, son dakikalarda yediği gol sebebiyle önemli bir puan kaybı yaşadı. Benfica'nın puan kaybına Beşiktaş'ın eski futbolcusu Güven Yalçın da attığı golle katkı sağladı.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Arouca maçında attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra rahatlayan Benfica dakikalar sonra penaltıdan kalesinde golü gördü.

Arouca'da forma giyen Güven Yalçın, Benfica karşısında 1-1'lik eşitliği sağlayan beraberlik golünü attı.

Güven Yalçın attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı. Benfica bu golün ardından kısa süreli bir şok yaşadı.

Benfica'nın bu sezon en golcü isimlerinin başında yer alan Pavladis, Arouca karşılaşmasında skoru 2-1'e getirdi. Orkun Kökçü bu golde takımına asist katkısı sağladı.

Benfica bu golle rahatlarken mücadelenin son dakikalarında şoke eden bir golü kalesinde gördü.

90+5. dakikada Weverson'un attığı golle Arouca, karşılaşmada skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar mücadeleden 1'er puanla ayrıldı.

Benfica-Arouca maçının istatistikleri.

Portekiz Ligi'nde puan tablosu.

#Benfica
#Orkun Kökçü
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