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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu: Immobile gidiyor yerine o geliyor

Beşiktaş aradığı golcüyü buldu: Immobile gidiyor yerine o geliyor

12:2528/03/2025, Friday
G: 28/03/2025, Friday
Yeni Şafak
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Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Avrupa’da aradığı ismi sonunda buldu. Immobile ile yolları sezon sonu ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar gözünü Belçika’ya dikti. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Beşiktaş yıldız futbolcunun transferi için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

Bir yandan ligde elde edebileceği en iyi derece için mücadele veren Beşiktaş, diğer yandan da yeni sezon için kritik hamleler yapmaya devam ediyor.


Belçika basını Siyah-Beyazlılar'ın peşinden koştuğu Kasper Dolberg'in de bu senaryo çerçevesinde İstanbul'a gidebileceğini duyurdu.


SÖZLEŞMEDE ANLAŞAMADILAR



Anderlecht'in mukavele uzatmak istediği oyuncunun talep ettiği ücret ise Belçikalılar'ın işine gelmiyor. Belçika basınına göre Anderlecht bu oyuncuyu yaz aylarında elinden çıkartacak.


Onu yakından takip eden ve almaya en yakın olan ekip ise Beşiktaş. Anderlecht sportif direktörü Olivier Renard da bu ihtimale sıcak bakıyor.


Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu bu sezon Anderlecht formasıyla 35 maçta 20 gol atıp, 2 de asist yaptı.


#Beşiktaş
#Kasper Dolberg
#Anderlecht

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