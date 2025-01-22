Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. Bu akşam saat 18.30’da oynanacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Maç TRT 1 ve tabi’den naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Necip Uysal, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista, Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyecek. Baktiyor Zaynutdinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Beşiktaş’ta Athletic Bilbao maçında ilk 11’de kimler var, sakat oyuncular kimler? İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /16 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

2 /16 Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.



3 /16 UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.



4 /16 Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.



5 /16 Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

6 /16 Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.



7 /16 Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.



8 /16 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.



9 /16 Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.



10 /16 Beşiktaş, 13 sezon aranın ardından bir İspanyol temsilcisine Avrupa kupalarında rakip oldu.



11 /16 Siyah-beyazlılar, son olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile eşleşmişti.

12 /16 Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 3-1, rövanşı ise İstanbul'da 3-0 kaybederek organizasyona veda etmişti.



13 /16 "Kara kartal" yine UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Athletic Bilbao ile mücadele edecek.

14 /16 BEŞİKTAŞ’TA EKSİK VAR MI, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Necip Uysal, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista, Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyecek. Baktiyor Zaynutdinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.



15 /16 Athletic Bilbao'da ise tedavisi devam eden Oihan Sancet bu maçta mücadele edemeyecek.

