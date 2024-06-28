Beşiktaş dünyaca ünlü futbolcu ile anlaşma sağladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferlerine bir yenisini eklemeye çok yakın. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar oyuncunun transferinde sona yaklaştı. Detaylar haberimizde.

1 / 9 Kadrosunu Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile güçlendiren Beşiktaş, bir ismi daha renklerine bağlamanın peşinde.

2 / 9 Fanatik'in haberine göre siyah-Beyazlılar, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Angel Di Maria transferinde sona yaklaştı.



3 / 9 Portekiz ekibi Benfica ile olan sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu ile her konuda anlaşmaya varıldı.



4 / 9 Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşılsa da arada ufak bir pürüz kaldı.



5 / 9 Di Maria'nın ailesi henüz Türkiye'ye gelme konusunda ikna olmadı.



6 / 9 Tecrübeli futbolcunun ailesi, şu an için Arjantin'de yaşamak istiyor.



7 / 9 Fakat oyuncunun ailesiyle de yapılacak görüşme ve ikna turları sonrasında Di Maria'nın, Beşiktaş'a imzayı atması bekleniyor.

8 / 9 Geçen sezon 48 maça çıkan Di Maria, 17 gol 13 asiste imza attı.

