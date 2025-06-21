Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka evinde Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Peki, Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte beIN SPORTS HABER canlı izleme ekranı…

1 /6 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.



2 /6 İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.



3 /6 Fenerbahçe Beko yenerse şampiyon olur mu? Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı mağlup ederse seride 3-0 öne geçmiş olacak.



4 /6 Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.



5 /6 Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz yayımlanacak.

