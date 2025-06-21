Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka evinde Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Peki, Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte beIN SPORTS HABER canlı izleme ekranı…
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko yenerse şampiyon olur mu?
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı mağlup ederse seride 3-0 öne geçmiş olacak.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz yayımlanacak.
Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko Canlı İzle
Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.