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Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

14:5121/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka evinde Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Peki, Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte beIN SPORTS HABER canlı izleme ekranı…

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.


İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.


Fenerbahçe Beko yenerse şampiyon olur mu?

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı mağlup ederse seride 3-0 öne geçmiş olacak.


Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.


Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz yayımlanacak.


Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko Canlı İzle

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Beşiktaş Fibabanka
#Fenerbahçe Beko
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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