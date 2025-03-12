"Kadir Sağlam'ın Fenerbahçe maçı biliyorsun derbide soyunma odasında Mourinho ile bir diyaloğu olduğu iddia edildi mi artık öyle mi bilmiyoruz. Mourinho ceza aldı müsabakadan sonra. Kadir Sağlam'ın da ben Fenerbahçe müsabakasına Fener-Trabzon gibi bir müsabakaya atanacağını pek düşünmüyorum."