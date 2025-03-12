Mart ayının sonu ve nisan ayının başlarında oynanacak olan kritik maçlar için nefesler tutuldu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte düşünülen isimler...
Süper Lig'in 29 ve 30. haftası ile Türkiye Kupası'nda derbi mücadelelerini izleyeceğiz.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek ve bu karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Bu karşılaşmadan 3-4 gün sonra da Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak.
Bu mücadeleden 2-3 gün sonra ise Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Takımlar, derbileri yabancı hakemlerin yönetmesini isterken henüz TFF'den resmi bir açıklama gelmedi.
Bilindiği üzere ligde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slavko Vincic yönetmişti.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında bu maçları yönetebilecek hakemleri açıkladı. Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Diyelim ki resmi açıklama geldi ve yerli hakemler yönetecek. Zaten yeni tane FIFA'mız var değil mi? Halil Umut, Arda, Atilla, Zorbay, Kadir, Mehmet Türkmen, Oğuzhan. Hadi sana 2 tane de Ali Şansalan ve Cihan Aydın'ı vereyim."
"Yani toplamda 9 hakemimiz var. 3 tane maçımız var. Arda'yı çıkarıyoruz süreci iyi değil. Sekiz."
"Ben Oğuzhan Çakır ve Mehmet Türkmen riskini de alacaklarını zannetmiyorum. Altıya düştük."
"Zorbay Küçük. Beşiktaş-Gaziantep müsabakasından sonra riske edilmez. Bir süre de dinlenir Zorbay. 5 hakemimiz kaldı."
"Halil Umut Meler'in ben Fenerbahçe-Galatasaray kupa çeyrek finalini yöneteceğini düşünüyorum."
"Beşiktaş-Galatasaray ile ilgili de burada şans vereceğim kişi Ali Şansalan olur. "
"Fener-Trabzon biraz kapalı kutu. Kim kalıyor elde? Cihan ile Kadir Sağlam kalıyor"
"Kadir Sağlam'ın Fenerbahçe maçı biliyorsun derbide soyunma odasında Mourinho ile bir diyaloğu olduğu iddia edildi mi artık öyle mi bilmiyoruz. Mourinho ceza aldı müsabakadan sonra. Kadir Sağlam'ın da ben Fenerbahçe müsabakasına Fener-Trabzon gibi bir müsabakaya atanacağını pek düşünmüyorum."
"Yani orada elde bir tek Cihan kalıyor. Cihan olabilir. "