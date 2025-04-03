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Beşiktaş - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Beşiktaş - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

15:043/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’inde evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılar Necip Uysal, Emrecan Terzi, Elan Ricardo, Baktiyor Zaynutdinov, Uduokhai sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Göztepe cephesinde ise Djalma ve Solet'in sakatlıkları bulunuyor. Ahmed Ildız'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Peki, Beşiktaş’ta Göztepe maçında eksik var mı, ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı. Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe ise 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kupada 11. randevu

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.


Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.


BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE’DE KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Emrecan Terzi, Elan Ricardo, Baktiyor Zaynutdinov, Uduokhai sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Göztepe cephesinde ise Djalma ve Solet'in sakatlıkları bulunuyor. Ahmed Ildız'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.


BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail Köybaşı, Tijanic, Romulo, Juan

#Beşiktaş
#Göztepe
#Ziraat Türkiye Kupası

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