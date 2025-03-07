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Beşiktaş Immobile'nin alternatifini Almanya'da buldu!

Beşiktaş Immobile'nin alternatifini Almanya'da buldu!

11:537/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
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Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta öncelikli hedef forvet hattı. İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin yerine santrfor arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Beşiktaş, ara transfer döneminde kanat için Keny Arroyo, orta saha için de Elan Ricardo'yu renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlılarda ayrıca santrfor konusunda beklentiler vardı. Ancak söz konusu takviye yaz dönemine bırakıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon Avrupa'da tek bir gol atamayan, son 6 lig maçında da suskun kalan Ciro Immobile ile lig bitimi sonrası yolların ayrılma ihtimali çok yüksek.

35 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinden çıkılıp yeni bir santrfor almanın planları yapılıyor. Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve listelerini oluşturuyor.

Beşiktaş'ın takip ettiği oyuncular arasında Wolfsburg'tan Jonas Wind'in de bulunduğu kaydedildi.

26 yaşındaki oyuncunun, santrfor adayları arasında yer aldığı ve durumunun sezon sonuna dek takip edileceği ifade edildi. Danimarkalı yıldızın, Alman kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

#Beşiktaş
#Ciro Immobile
#Jonas Wind

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